Strage sulla Terni-Rieti, scontro tra autobus, camper e auto: cinque morti e numerosi feriti

Gravissimo incidente a Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. Tra cinque e sei persone trasportate in ospedale in codice rosso

AGGIORNAMENTO

Sale a sei il bilancio dei morti nell'incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del Lago di Ventina.

Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, si tratta dei due conducenti del pullman e due passeggeri mentre le altre due vittime viaggiavano sul camper.

Ventisei i feriti, di cui tre gravi, trasportati in vari ospedali.

Tra questi una donna di 62 anni è stata portata dall'Ares 118 al policlinico Gemelli con l'elisoccorso per un trauma cranico.

Intanto alla biglietteria delle Cascate delle Marmore è stato istituito un punto di raccolta per le persone illese.

È di cinque vittime e numerosi feriti il bilancio provvisorio del gravissimo incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti, in località Colli sul Velino, nel territorio laziale al confine con l’Umbria.

Nello schianto sono rimasti coinvolti un autobus, due automobili e un camper. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire con precisione quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni provenienti dai soccorritori, fra cinque e sei persone sarebbero state trasportate negli ospedali della zona in codice rosso. Tra quindici e venti, invece, le persone coinvolte che avrebbero ricevuto un codice di gravità compreso tra il giallo e il verde.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, numerosi mezzi del 118 e le forze dell’ordine. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse a causa dell’elevato numero di persone coinvolte e dei diversi veicoli interessati dallo schianto.

La superstrada è stata chiusa al traffico per consentire il recupero dei feriti, la messa in sicurezza dell’area e i rilievi investigativi. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code e deviazioni lungo la rete stradale circostante.

Le autorità invitano gli automobilisti a evitare il tratto interessato e a seguire i percorsi alternativi indicati.

Non sono state ancora rese note le generalità delle vittime. Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sulle cause del gravissimo incidente.

Notizia in aggiornamento.