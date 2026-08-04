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🔴🔴 Paternò, ancora un incendio all'interno della Villa Moncada: è il terzo in poche settimane

Nel pomeriggio di oggi sono andate a fuoco sterpaglie ed erba secca. Le cause del rogo non sono ancora note.

A cura di Redazione Redazione
04 agosto 2026 16:21
🔴🔴 Paternò, ancora un incendio all'interno della Villa Moncada: è il terzo in poche settimane -
Paternò
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Paternò – Nuovo incendio nel pomeriggio di oggi all’interno della Villa Moncada, dove le fiamme hanno interessato sterpaglie ed erba secca.

Una densa colonna di fumo grigio si è alzata tra gli alberi ed è risultata visibile anche dalle zone circostanti, attirando l’attenzione dei cittadini presenti nelle vicinanze.

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio. Si tratta, tuttavia, del terzo episodio in poche settimane registrato all’interno della villa comunale.

Il ripetersi dei roghi riaccende l’attenzione sulla sicurezza e sulla necessità di una maggiore vigilanza nell’area verde, soprattutto durante il periodo estivo, quando la vegetazione secca favorisce la rapida propagazione delle fiamme.

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