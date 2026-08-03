Paternò, scoperto un barbiere abusivo: il Comune ordina la chiusura dell'attività

La Polizia Municipale ha accertato l'attività senza le autorizzazioni previste. Il Comune ordina la chiusura entro 10 giorni e avverte: in caso di inottemperanza scatteranno i sigilli.

Nuovo intervento del Comune di Paternò contro le attività commerciali irregolari. Con un'ordinanza firmata il 3 agosto 2026, l'amministrazione comunale ha disposto la chiusura di un'attività di acconciatore per uomo esercitata senza le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Il provvedimento è stato adottato dopo un accertamento effettuato dalla Polizia Municipale, che ha contestato al titolare lo svolgimento dell'attività senza aver presentato la prescritta SCIA al Comune e senza le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste.

Con l'ordinanza, il Comune ha imposto al titolare la chiusura dell'esercizio entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.

L'amministrazione ha inoltre precisato che, in caso di mancato rispetto dell'ordine, si procederà all'apposizione dei sigilli in via amministrativa e all'esecuzione coattiva della chiusura, con contestuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria per gli eventuali profili di responsabilità previsti dalla legge.

Il provvedimento rientra nell'attività di controllo svolta dal Comune per garantire il rispetto delle norme che disciplinano le attività commerciali e tutelare la legalità sul territorio. L'esecuzione e la vigilanza sull'ordinanza sono affidate al Comando di Polizia Municipale.