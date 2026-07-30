Giarre, perde il controllo della moto e precipita nel torrente: morto un 27enne di Mascali

La vittima è Sebastiano Portogallo, giovane meccanico residente a Mascali. Il tragico incidente è avvenuto nella notte sul ponte Macchia.

Tragedia nella notte a Giarre, dove un giovane motociclista di 27 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 2 sul ponte Macchia.

La vittima è Sebastiano Portogallo, meccanico residente a Mascali. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava da solo in sella a una Benelli Trk 500, ricevuta in prestito da un amico, quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo.

La moto si sarebbe schiantata prima contro un’Alfa 33 parcheggiata sul margine della carreggiata e successivamente contro il guard-rail. A seguito del violento impatto, il 27enne è stato sbalzato oltre la barriera, precipitando per circa quattro metri nel letto del torrente sottostante.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inutile. Il giovane sarebbe morto sul colpo.

Presenti anche i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Giarre, che hanno effettuato i rilievi necessari. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e comprendere le cause che hanno determinato la perdita di controllo della moto.