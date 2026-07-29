Belpasso, controlli dei Carabinieri: quasi 16 mila euro di multe, tre giovani segnalati per droga

Verificati 36 veicoli e identificate 62 persone nell'ambito del piano "Estate Sicura". Nel mirino assicurazioni, patenti, caschi e consumo di stupefacenti

Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Paternò nell'ambito del piano "Estate Sicura", l'iniziativa messa in campo per rafforzare la sicurezza durante il periodo estivo e garantire una maggiore presenza sul territorio.

Nei giorni scorsi i militari della Stazione di Belpasso hanno intensificato le verifiche nel centro cittadino, concentrando l'attenzione sulla sicurezza stradale e sul contrasto all'uso di sostanze stupefacenti. I controlli hanno interessato le principali vie del paese e le zone maggiormente frequentate.

Il bilancio dell'operazione parla di 62 persone identificate, 36 veicoli controllati e sanzioni amministrative per un importo complessivo di quasi 16.000 euro.

Nel corso delle verifiche sono state accertate numerose violazioni al Codice della Strada. I Carabinieri hanno infatti fermato diversi automobilisti alla guida di veicoli privi della copertura assicurativa obbligatoria, mentre altri conducevano l'auto senza aver mai conseguito la patente di guida.

Particolare attenzione è stata rivolta anche ai motociclisti e ai conducenti di ciclomotori. Diversi, molti dei quali giovanissimi, sono stati sorpresi a circolare senza il casco protettivo, comportamento che aumenta notevolmente il rischio di gravi conseguenze in caso di incidente.

Parallelamente sono stati eseguiti controlli finalizzati al contrasto del consumo di sostanze stupefacenti. Tre giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga destinate all'uso personale e sono stati segnalati alla Prefettura di Catania come assuntori. La sostanza è stata sequestrata amministrativamente.

L'attività rientra nel più ampio piano di prevenzione predisposto dall'Arma dei Carabinieri per il periodo estivo, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade, prevenire comportamenti pericolosi alla guida e contrastare ogni forma di illegalità, assicurando una presenza costante sul territorio.