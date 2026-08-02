Blitz al Villaggio Santa Maria Goretti: Polizia e Polizia Locale rimuovono decine di auto e multano due chioschi

Restituito ai cittadini il parcheggio pubblico vicino all'aeroporto di Catania: rimossi 40 veicoli irregolari, recuperata un'auto rubata e sanzionati due chioschi abusivi.

La Polizia di Stato e la Polizia Locale di Catania hanno ripristinato le condizioni di legalità all’interno di un parcheggio pubblico nei pressi dell’aeroporto Fontanarossa, rimuovendo quaranta veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, in gran parte in stato di abbandono. Inoltre, due auto sono state confiscate in quanto in precedenza già sequestrate e non custodite in luogo idoneo, ma abbandonate sulla sede stradale.

L’attività compiuta ha di fatto consentito alla cittadinanza di riappropriarsi del parcheggio pubblico posto nelle vicinanze dell’aeroporto di Catania, permettendo così ai catanesi e ai turisti di fruire di uno spazio per parcheggiare liberamente in prossimità dello scalo aereo.

Nell’occasione, le moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno fornito la cornice di sicurezza per consentire le operazioni di rimozione curate dalla Polizia Locale, controllando tutte le auto del parcheggio e individuando anche un’auto rubata pochi giorni prima e lì abbandonata.

Grazie al supporto fornito dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino, la Polizia Locale ha controllato anche due chioschi bar della zona: i titolari di entrambi sono stati sanzionati perché avevano trasformato l’attività con licenza da itinerante a posto fisso, occupando abusivamente il marciapiede con tavoli e sedie, che sono stati sottoposti a sequestro. Il titolare di uno dei chioschi è stato sanzionato anche per la creazione di un manufatto abusivo per il deposito delle bevande e per la mancanza della copertura assicurativa del rimorchio attrezzato per la vendita dei prodotti alimentari.

L’attività di controllo del territorio finalizzata al recupero delle aree degradate continuerà nei prossimi mesi, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini. Fondamentale la sinergia tra la Questura di Catania e il Comune, impegnati quotidianamente per contrastare il degrado urbano, ripristinare le condizioni di legalità e restituire alla collettività gli spazi pubblici.