🚨 Allerta rossa a Catania per il 4 e 5 agosto: due giorni di caldo estremo
🚨 Allerta rossa a Catania per il 4 e 5 agosto: due giorni di caldo estremo
La Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un nuovo avviso che conferma una situazione di massima allerta per le ondate di calore nel Catanese. Per le giornate di martedì 4 e mercoledì 5 agosto 2026, il Ministero della Salute assegna infatti a Catania il Livello 3, il più alto della scala di rischio, comunemente indicato come "bollino rosso".
Per martedì 4 agosto è prevista una temperatura massima percepita di 38°C, mentre mercoledì 5 agosto il valore salirà fino a 39°C percepiti, con condizioni che possono avere effetti sulla salute anche delle persone sane, oltre a rappresentare un rischio elevato per anziani, bambini, soggetti fragili e persone affette da patologie croniche.
L'avviso della Protezione Civile resterà in vigore dalle 00:00 di martedì 4 agosto per le successive 24 ore. Contestualmente, per la provincia di Catania è stata dichiarata anche la preallerta per il rischio incendi, con pericolosità classificata media, favorita dalle alte temperature, dalla vegetazione secca e dalla ventilazione prevista.
Secondo il bollettino, sulla Sicilia sono attese temperature massime elevate, venti deboli a prevalente componente meridionale e precipitazioni assenti o poco significative sulla maggior parte del territorio regionale.
Le raccomandazioni
Le autorità invitano i cittadini ad adottare tutte le precauzioni necessarie:
evitare di uscire nelle ore più calde della giornata (11-18);
bere frequentemente acqua, anche in assenza di sete;
evitare attività fisica intensa all'aperto;
prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili;
non lasciare mai persone o animali all'interno delle auto parcheggiate;
segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio al Numero Unico di Emergenza 112 o ai Vigili del Fuoco.
L'ondata di calore interesserà l'intera area etnea almeno fino a mercoledì, con condizioni di disagio bioclimatico elevate e un sensibile aumento del rischio incend