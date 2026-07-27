Diesel, arriva lo sconto: 17 centesimi in meno al litro fino al 6 agosto

Il Governo interviene contro il caro carburanti: la misura riguarda solo il gasolio, nessuno sconto sulla benzina.

Una piccola boccata d’ossigeno per gli automobilisti alle prese con il caro carburanti. Il Governo ha deciso di intervenire sul prezzo del diesel con uno sconto di 17 centesimi al litro, tra accise e Iva, valido fino al prossimo 6 agosto. Al momento, invece, non è previsto alcun intervento sulla benzina.

Ad annunciare la misura è stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti al termine del Consiglio dei ministri. L’operazione avrà un costo stimato di circa 125 milioni di euro.

La riduzione avrà però una durata limitata. Per il 4 agosto è già previsto un nuovo Consiglio dei ministri, durante il quale il Governo valuterà l’andamento dei prezzi e della situazione internazionale per decidere quali eventuali misure adottare dopo il 6 agosto.

Previsti anche interventi a sostegno degli autotrasportatori, con la proroga dei contributi dedicati al settore, e un credito d’imposta destinato al comparto agricolo.

La misura arriva dopo settimane caratterizzate da forti rincari alla pompa, con il prezzo del gasolio che in diverse zone del Paese ha superato quota 2 euro al litro, raggiungendo livelli ancora più elevati lungo la rete autostradale.

Critica l’Unione Nazionale Consumatori, secondo cui il taglio non sarebbe sufficiente a riportare i prezzi su livelli considerati sostenibili. L’associazione contesta inoltre la scelta di non estendere lo sconto anche alla benzina.

Secondo le stime dell’UNC, mantenendo invariati gli altri fattori che incidono sul prezzo, il risparmio per un pieno da 50 litri potrebbe arrivare a circa 8,50 euro.

Una riduzione importante per chi utilizza quotidianamente un’auto diesel, ma che potrebbe comunque non bastare a riportare ovunque il prezzo del gasolio sotto la soglia dei due euro al litro. Molto dipenderà dall’andamento delle quotazioni internazionali nei prossimi giorni.