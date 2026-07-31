È morto Franco Baresi, addio alla leggenda del Milan: aveva 66 anni

Il Milan annuncia la scomparsa dello storico capitano rossonero: aveva 66 anni. Lascia un'eredità che ha segnato la storia del calcio italiano e mondiale.

l mondo del calcio è in lutto. È morto all'età di 66 anni Franco Baresi, storico capitano del Milan e uno dei più grandi difensori della storia del calcio italiano e internazionale. A darne l'annuncio è stato il Milan, club al quale Baresi ha legato l'intera carriera da calciatore e che lo ha poi nominato vicepresidente onorario.

Nato l'8 maggio 1960 a Travagliato, in provincia di Brescia, Baresi ha vestito esclusivamente la maglia rossonera per vent'anni, diventandone il simbolo assoluto. Con il Milan ha conquistato sei Scudetti, tre Coppe dei Campioni/Champions League, due Coppe Intercontinentali, due Supercoppe Europee e numerosi altri trofei, scrivendo pagine indelebili della storia del club.

Anche con la Nazionale italiana ha lasciato un segno profondo, collezionando 81 presenze e laureandosi campione del mondo nel 1982, oltre a raggiungere la finale dei Mondiali del 1994.

Leader silenzioso, esempio di correttezza, eleganza e senso di appartenenza, Franco Baresi è stato considerato uno dei migliori difensori di tutti i tempi. Il Milan, in segno di riconoscenza per la sua straordinaria carriera, aveva ritirato la storica maglia numero 6, un omaggio riservato ai più grandi.

In queste ore il mondo dello sport si stringe attorno alla famiglia Baresi e al Milan per la scomparsa di una delle icone più amate del calcio italiano. Nelle prossime ore sono attese ulteriori comunicazioni ufficiali sulle esequie e sulle iniziative commemorative.