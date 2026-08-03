CATANIA. Tondo Gioeni, trovati 51 kg di carne e pesce irregolari: ristorante chiuso

Durante i controlli sono stati sequestrati 51 kg di carne e pesce e scoperti quattro lavoratori irregolari. Disposta la chiusura dell'attività.

roseguono i controlli della task force coordinata dalla Polizia di Stato, finalizzati a verificare le autorizzazioni previste per la vendita degli alimenti e la tracciabilità dei prodotti alimentari offerti al pubblico, la regolarità delle posizioni lavorative dei dipendenti e le condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Nel corso dell’ultima delle attività, cui hanno preso parte i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Divisione Anticrimine, unitamente agli agenti della Polizia Locale- reparto Annona, agli operatori del Corpo Forestale della Regione Siciliana, ai tecnici e ai medici dei servizi “Igiene Pubblica”, “Spresal” e “Veterinari” dei rispettivi Dipartimenti di Prevenzione dell’Asp di Catania, agli ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, sono state controllate due attività di ristorazione.

Il primo controllo ha riguardato un ristorante nella zona del Tondo Gioeni, dove sono state rilevate dalla task force gravi carenze igieniche e in ordine alla conservazione degli alimenti. In particolare, il Corpo Forestale della Regione Sicilia e il Servizio Veterinari dell’ASP, oltre a sanzionare il titolare per 6.000 euro a causa della mancata tracciabilità di carne e pesce, hanno sequestrato e distrutto 51 kg di alimenti. I tecnici dell’Asp Igiene Pubblica hanno, invece, disposto la sospensione immediata dell’attività per gravi carenze igienico sanitarie, rilevando che la cucina era estremamente piccola, senza finestre né adeguati sistemi aerazione, e contestualmente hanno comminato una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro.

La Polizia Locale annonaria ha contestato invece, la mancata esposizione della SCIA, la mancanza della segnaletica sul divieto di fumo e l’omesso rispetto dei requisiti per l’accesso dei disabili ai servizi igienici. Anche i tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro hanno rilevato alcune criticità e, in particolare, che i servizi igienici e gli spogliatoi non erano adeguatamente fruibili e le luci di emergenza non erano funzionanti.

Inoltre, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha verificato le posizioni lavorative dei dipendenti, rilevando che su 5 lavoratori ben 4 non era stati messi in regola. Pertanto, il titolare è stato sanzionato per oltre 10.000 euro, prevedendo la sospensione dell’attività imprenditoriale se non verranno regolarizzati i rapporti di lavoro e pagata la sanzione.

Il secondo controllo ha riguardato un ristorante della zona di Piazza Mancini Battaglia. In questa seconda attività, il gruppo di lavoro ha rilevato la piena conformità delle procedure utilizzate per la conservazione degli alimenti e l’ottima qualità del cibo. Anche i lavoratori risultavano essere tutti regolarmente assunti. Qualche irregolarità è stata rilevata dai tecnici dello Spresal, che hanno invitato il titolare a prestare maggiore cura e attenzione alle prese, alle scaffalature e ai sistemi di protezione dei macchinari della cucina.