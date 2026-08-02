Paternò, Enosis APS trasferisce la propria sede in via Garibaldi: "Stesso impegno al servizio della comunità"
L'associazione annuncia il trasferimento della sede logistica, operativa e amministrativa. Restano invariati missione, attività e servizi dedicati ai cittadini
Paternò – Enosis APS si prepara a una nuova fase del proprio percorso associativo con il trasferimento della sede logistica, operativa e amministrativa in via Garibaldi, a Paternò.
La decisione rappresenta una naturale evoluzione dell'attività dell'associazione e punta a garantire spazi più funzionali per lo svolgimento delle numerose iniziative promosse sul territorio.
Non cambia, però, la missione che da sempre caratterizza Enosis APS. L'associazione continuerà infatti a operare al servizio della comunità, portando avanti progetti di promozione sociale, volontariato, solidarietà e inclusione, con lo stesso spirito che ne ha contraddistinto l'impegno negli anni.
L'associazione invita cittadini, volontari e sostenitori a fare riferimento, per ogni esigenza o attività, alla nuova sede di via Garibaldi, che diventerà il punto di riferimento per tutte le iniziative future.
«Cambiano gli spazi, ma resta immutato il nostro impegno verso la comunità», è il messaggio che accompagna questo importante passaggio, con l'obiettivo di continuare a offrire servizi e attività sempre più vicini alle esigenze del territorio.