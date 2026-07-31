Paternò, sterpaglie in fiamme in via dei Coralli: intervento dell’Anpas

PATERNÒ – Un incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio di oggi in via dei Coralli, a Paternò, in una giornata caratterizzata da temperature elevate e condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme.

Provvidenziale si è rivelato l'intervento dei volontari dell'Anpas Paternò, che durante il consueto servizio di pattugliamento antincendio hanno notato il rogo e sono intervenuti immediatamente, riuscendo a contenerlo prima che potesse estendersi alla vegetazione circostante e mettere a rischio un'area ben più ampia.

Le immagini mostrano il terreno annerito dalle fiamme, con sterpaglie e canneti interessati dall'incendio. Grazie alla rapidità dell'intervento, il fronte del fuoco è stato spento in tempi brevi, limitando i danni e scongiurando conseguenze più gravi.

Ancora una volta, con il caldo intenso di questi giorni, basta poco perché un principio d'incendio si trasformi in un'emergenza. Per questo motivo resta fondamentale evitare qualsiasi comportamento che possa innescare le fiamme, come l'abbandono di mozziconi di sigaretta o l'accensione di fuochi nelle aree ricoperte da vegetazione secca.

L'episodio conferma l'importanza dell'attività di controllo sul territorio svolta dai volontari, il cui tempestivo intervento ha consentito di mettere in sicurezza la zona e impedire che l'incendio si propagasse.