ULTIM'ORA. Messina, crolla palazzina con attività commerciali a Pistunina: feriti e dispersi, si temono vittime. LE FOTO

Il cedimento ha interessato un edificio di tre piani che ospitava abitazioni e diversi esercizi commerciali. Soccorritori al lavoro tra le macerie.

MESSINA – Una palazzina di tre piani che ospitava abitazioni e diverse attività commerciali è parzialmente crollata nel primo pomeriggio di oggi a Pistunina, nella zona sud di Messina.

La situazione appare particolarmente grave. Alcune persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice rosso al Policlinico, mentre i Vigili del Fuoco stanno scavando tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Si temono vittime, ma al momento non è stato comunicato alcun bilancio ufficiale.

Secondo le prime informazioni, una ventina di persone potrebbero essere state presenti tra l’appartamento situato al terzo piano e gli esercizi commerciali presenti all’interno dell’edificio. Il dato riguarda però le persone potenzialmente coinvolte e non eventuali vittime accertate.

Restano ancora da chiarire le cause del cedimento. Una prima ricostruzione riferisce che il crollo potrebbe essersi verificato durante alcuni lavori di manutenzione svolti al piano terra. In precedenza era stata avanzata anche l’ipotesi di un’esplosione provocata da una bombola di gas. Entrambe le circostanze dovranno essere verificate attraverso gli accertamenti dei Vigili del Fuoco e della Procura.

Sul posto stanno operando le squadre USAR dei Vigili del Fuoco, specializzate nella ricerca tra le macerie, insieme alle unità cinofile, ai droni e agli specialisti speleo alpino fluviali. Presenti anche Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia municipale e personale sanitario del 118.

I sanitari hanno prestato le prime cure alle persone ferite, successivamente trasferite d’urgenza al Policlinico di Messina.

Il tratto della Statale 114 in prossimità dell’edificio è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Il Comune ha inoltre attivato il Centro operativo comunale per coordinare l’emergenza.

Sul luogo del crollo sono arrivati anche il sindaco di Messina Federico Basile e il procuratore Antonio D’Amato. Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta, mentre si cerca di stabilire quante persone si trovassero effettivamente all’interno della palazzina e delle attività commerciali al momento del cedimento.

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