Paternò, rilancio del centro storico: Confcommercio esalta Giuffrè, «Un esempio per sindaci e politici»

Confcommercio Catania promuove la delibera del commissario Santi Giuffrè: «Un provvedimento lungimirante per contrastare la desertificazione commerciale»

«Un atto di rigenerazione urbana, che va ben oltre l’agevolazione economica». Per Confcommercio Catania, la delibera del commissario straordinario del Comune di Paternò, Santi Giuffrè, che prevede sgravi sulla Tari per le attività commerciali e artigianali che si insedieranno nell’area del centro storico e per quelle già esistenti, è un provvedimento lungimirante e di natura urbanistica. Un atto che mira alla salvaguardia dell’ambiente urbano.

«Negli ultimi 25 anni – scrive l’associazione in una nota – migliaia di città del nostro Paese hanno assistito al declino dei centri storici e delle aree urbane consolidate per effetto dell’apertura in massa dei centri commerciali, prima, e del dilagare del commercio elettronico, poi. La conseguente desertificazione commerciale è stata devastante in termini di identificazione, svalorizzazione del patrimonio edilizio, di crescita dell’insicurezza».

Secondo Confcommercio etnea, la desertificazione avrebbe determinato un desolante e devastante degrado urbano.

«Dalle città commerciali - tuona l’associazione - alle città deserto. Ecco il passaggio epocale degli anni Duemila. Per colpa di una politica che non ha voluto salvaguardare le città, che non ha riconosciuto il valore delle città e le città come valore. Che ha consegnato il territorio agli immobiliaristi speculatori».

«Dobbiamo ringraziare il commissario del comune di Paternò - ha detto il presidente Pietro Agen - che, dopo anni, ha finalmente affrontato e risolto il problema, grazie a una iniziativa di grande rilevanza di cui non possiamo che essere riconoscenti».

Per Confcommercio, il commissario Giuffrè ha dimostrato di riconoscere l’ambiente urbano come un valore, considerando la funzione commerciale e artigianale come strumento indispensabile per l’avvio di un percorso di rivitalizzazione del Comune di Paternò.

«Sia un esempio - conclude la nota - per sindaci e politici. Su questo percorso il commissario Giuffré potrà contare sul supporto di Confcommercio. Crediamo che, anche attraverso il piano di urbanistica generale e gli altri strumenti di pianificazione di cui le città devono dotarsi, si possa contribuire a rafforzare il sistema città».