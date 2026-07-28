Confartigianato Paternò, eletto il presidente Carmelo Gamiddo e il segretario comunale Vito Palumbo

Paternò – Dopo un importante percorso di crescita e radicamento sul territorio, avviato grazie all’impegno della responsabile dell’assistenza fiscale di Confartigianato Paternò, Barbara Batticciotto, e di Vito Palumbo, si è giunti ufficialmente alla costituzione del direttivo comunale di Confartigianato Paternò, un passaggio che rafforza la presenza dell’associazione al fianco delle imprese artigiane e delle piccole e medie aziende del territorio.



Nel corso dell’assemblea, svolta in data 24/07/2026, sono state assegnate le cariche del nuovo direttivo, composto da:



* Presidente: Carmelo Gamiddo

* Vicepresidente: Angelo Palumbo

* Segretario comunale: Vito Palumbo

* Consigliere: Sandra Maugeri

* Consigliere: Giuseppe Minutolo

* Consigliere: Mattia Cristaldi



Alla costituzione del direttivo hanno preso parte la responsabile dell’assistenza fiscale di Confartigianato Paternò Barbara Batticciotto, il presidente provinciale Alessandro Guglielmino e il segretario provinciale Antonio Mazzaglia, che hanno voluto testimoniare la vicinanza della struttura provinciale alla nuova organizzazione comunale.



«La costituzione del direttivo rappresenta il naturale risultato di un percorso di lavoro, ascolto e vicinanza alle imprese del territorio. Da oggi Confartigianato Paternò potrà contare su una squadra pronta a dare risposte concrete agli artigiani e alle attività locali», ha dichiarato Barbara Batticciotto.



Grande emozione nelle parole del neo presidente Carmelo Gamiddo: «Ricevo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la volontà di rappresentare al meglio gli artigiani di Paternò. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. Il nostro obiettivo sarà quello di costruire una Confartigianato sempre più presente, capace di ascoltare le esigenze delle imprese, promuovere nuove opportunità e affrontare insieme le sfide che il mondo produttivo vive ogni giorno.»



Il segretario comunale Vito Palumbo ha ripercorso il cammino che ha portato alla costituzione del direttivo: «Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase. In questi mesi abbiamo lavorato intensamente per creare le condizioni affinché Confartigianato potesse avere una rappresentanza comunale forte, credibile e realmente vicina alle imprese. Abbiamo incontrato tanti imprenditori, ascoltato le loro esigenze e raccolto la volontà di costruire un’associazione che fosse un punto di riferimento costante per il territorio. Il nostro impegno sarà quello di garantire servizi sempre più efficienti, creare occasioni di confronto con le istituzioni e sostenere chi ogni giorno, con sacrificio e professionalità, contribuisce alla crescita economica della nostra città. Il direttivo nasce con uno spirito di squadra e con l’obiettivo di dare risposte concrete alle esigenze degli artigiani e delle piccole imprese.»



Il presidente provinciale Alessandro Guglielmino ha evidenziato l’importanza del risultato raggiunto: «La costituzione del direttivo comunale di Paternò rappresenta un momento significativo per Confartigianato. Si rafforza la nostra presenza sul territorio con un gruppo dirigente competente e motivato, che saprà interpretare le esigenze delle imprese locali e rappresentarle con autorevolezza. Alla nuova squadra rivolgo i migliori auguri di buon lavoro.»



A concludere gli interventi è stato il segretario provinciale Antonio Mazzaglia: «Confartigianato continua a crescere grazie all’impegno di chi crede nel valore dell’associazionismo. Il direttivo di Paternò rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di sviluppo della nostra organizzazione. Siamo certi che, lavorando in sinergia con la struttura provinciale, saprà offrire servizi, assistenza e rappresentanza sempre più efficaci alle imprese del territorio.»



Con la costituzione del direttivo comunale, Confartigianato Paternò apre una nuova fase della propria attività, rafforzando la propria presenza sul territorio e confermando l’impegno a favore del mondo dell’artigianato, delle professioni e delle piccole e medie imprese.