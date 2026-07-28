Tangenziale di Catania, fuga folle con un'auto rubata: sperona la Polizia, si schianta e ferisce tre agenti

Il conducente ha tentato di sfuggire al controllo della Polizia Stradale, speronando l'auto di servizio e provocando il ferimento di tre agenti.

Stava viaggiando lungo la tangenziale di Catania quando, alla vista di una pattuglia della Polizia di Stato, ha cambiato direzione in modo repentino, prendendo la prima uscita utile.

La condotta sospetta tenuta dal conducente, un pregiudicato catanese, è stata subito notata dagli agenti della Polizia Stradale in servizio in Tangenziale, i quali hanno raggiunto il veicolo, intimando all’uomo di fermarsi. Anziché ottemperare all’ordinativo, il pregiudicato ha dato vita ad una pericolosa fuga dallo svincolo “Zia Lisa”, tallonato dalla pattuglia della Polstrada. Durante il tragitto, il conducente ha tentato di speronare l’auto della Polizia, pur di non essere raggiunto. Il suo comportamento ha determinato il ferimento di tre poliziotti, oltre al danneggiamento del veicolo della Polizia e di diversi mezzi in sosta.

Per le sue manovre, l’uomo ha poi perso il controllo del mezzo, finendo contro un muro, in Corso Indipendenza. A quel punto è sceso dall’auto nel tentativo di scappare a piedi, ma è stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno definitivamente bloccato.

Una volta identificato è emerso che l’uomo stava viaggiando su un’auto risultata rubata, il giorno prima, in un autosalone di Siracusa. Pertanto, è stato arrestato per ricettazione del veicolo, per fuga pericolosa e per resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.