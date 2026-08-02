Bronte, rissa choc in piazza: spunta un coltello, due feriti e quattro denunciati

La violenza è esplosa in piazza Spedalieri. Decisivo l'intervento dei Carabinieri, che hanno sequestrato anche il coltellino utilizzato durante la colluttazione.

L'immediato intervento dei Carabinieri e la successiva attività investigativa hanno consentito di fare piena luce su una violenta rissa scoppiata nel centro di Bronte, conclusasi con il ferimento di due persone e il sequestro dell'arma utilizzata.

I militari della Stazione di Bronte, con il supporto dei colleghi delle Stazioni di Castiglione di Sicilia e Randazzo e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo, hanno infatti ricostruito con precisione la dinamica dei fatti, identificando e denunciando all'Autorità Giudiziaria quattro cittadini tunisini, di età compresa tra i 19 e i 35 anni, residenti a Bronte, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di rissa aggravata e lesioni personali aggravate, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

L'episodio si è verificato intorno alle 19.30 in piazza Spedalieri, dove, per cause ancora in corso di accertamento, è scoppiato un violento scontro tra i quattro uomini. Nel corso della colluttazione, uno dei partecipanti avrebbe estratto un coltellino, colpendo superficialmente alla schiena uno degli altri contendenti.

Le pattuglie dell'Arma, giunte sul posto nel giro di pochi minuti, hanno immediatamente riportato la situazione sotto controllo, impedendo che la violenza degenerasse ulteriormente e avviando i rilievi e le prime attività investigative. Grazie alla raccolta delle testimonianze, agli accertamenti eseguiti nell'immediatezza e ai riscontri investigativi sviluppati nelle ore successive, è stato possibile individuare tutti i partecipanti alla rissa e, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, ricostruire le rispettive responsabilità e procedere alla loro denuncia.

Due dei coinvolti sono stati accompagnati all'ospedale "Castiglione-Prestianni" di Bronte per ricevere le cure necessarie e, dopo gli accertamenti sanitari, sono stati dimessi con una prognosi rispettivamente di 8 e 15 giorni.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto e sequestrato il coltellino utilizzato durante l'aggressione, che sarà sottoposto agli ulteriori accertamenti tecnici disposti dall'Autorità Giudiziaria.