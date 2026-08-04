🔴🔴 ULTIM'ORA. Ragalna, cade e resta gravemente ferito: trasferito in elisoccorso al San Marco
L'allarme è scattato nella mattinata di oggi. Dopo i primi soccorsi è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento al San Marco.
Nella mattinata di oggi, martedì 4 agosto 2026, a Ragalna, un uomo di 72 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuto in un'abitazione in costruzione.
Secondo le prime informazioni raccolte, l'uomo sarebbe caduto da una scala da un'altezza di circa tre metri, mentre stava eseguendo alcuni lavori all'interno della casa in costruzione.
Nell'impatto avrebbe battuto violentemente la testa, riportando gravi traumi.
Considerata la gravità della situazione, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, atterrato al campo sportivo comunale di Ragalna. Il ferito è stato quindi trasferito d'urgenza all'ospedale San Marco di Catania per ricevere le cure necessarie.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.
Notizia in aggiornamento.