Eurospin richiama un lotto di uova per rischio salmonella: ecco quale non consumare

Il Ministero della Salute segnala un rischio microbiologico: non consumare il lotto interessato e riportarlo al punto vendita.

Richiamo alimentare per un lotto di uova a marchio "Delizie del Sole" commercializzate da Eurospin Italia S.p.A.. Il provvedimento è stato disposto a scopo precauzionale per un possibile rischio microbiologico legato alla presenza di Salmonella Enteritidis.

Il prodotto interessato è costituito da confezioni da 6 uova medie da allevamento all'aperto, marchio Delizie del Sole, con lotto di produzione 1IT040VR006 e data di scadenza 4 agosto 2026. Le uova sono state prodotte da Agricola Tre Valli Soc. Coop., nello stabilimento di Caselle di Sommacampagna (Verona).

L'azienda invita i consumatori a non consumare le uova appartenenti al lotto richiamato. Il lotto è identificabile dal codice 1IT040VR006 e dalla scadenza 04/08/2026, informazioni riportate direttamente sul guscio delle uova. Chi ha acquistato il prodotto può restituirlo al punto vendita Eurospin, dove sarà sostituito.

La Salmonella Enteritidis è un batterio che può provocare infezioni gastrointestinali con sintomi quali febbre, diarrea, nausea, vomito e dolori addominali, soprattutto nei soggetti più fragili come bambini, anziani e persone con difese immunitarie ridotte.

Eurospin raccomanda di verificare attentamente il lotto delle uova acquistate e, in caso di corrispondenza con quello indicato nel richiamo, di non consumare il prodotto e riportarlo nel punto vendita per la sostituzione.