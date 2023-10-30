Franco Giordano avrebbe compiuto 69 anni: un pensiero d’amore dalla moglie e dai tre figli
26 novembre 2025 10:39
GIOVANNI MANGANO, IL RICORDO DELLA FAMIGLIA: “SEI STATO LA NOSTRA FORZA SILENZIOSA”
23 luglio 2025 20:34
PATERNÒ DICE ADDIO AL DOTT. GIUSEPPE VALORE, ESEMPIO DI GENEROSITÀ E DEDIZIONE
25 febbraio 2025 15:16
PATERNO' IN LUTTO: DOMANI I FUNERALI DEL 35ENNE ANDREA SIGNORELLO
16 settembre 2024 20:22
PIPPO TRAVAGLIANTI: UNA VITA AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ CI LASCIA, OGGI I FUNERALI
28 marzo 2024 09:24
È MORTA LA SIGNORA GIUSEPPA MARINO: IL RICORDO COMMOVENTE DAL NIPOTE CALOGERO
21 marzo 2024 20:00
PATERNO'. E' MORTO FRANCO RIZZO, PER ANNI CUSTODE DEL CIMITERO MONUMENTALE
07 dicembre 2023 22:05
SERVIZIO NECROLOGIE. Giordano Barbara: Un Commosso Addio alla Signora di 56 Anni
31 ottobre 2023 12:21