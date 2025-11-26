Franco Giordano avrebbe compiuto 69 anni: un pensiero d’amore dalla moglie e dai tre figli

Sabato 29 novembre Franco Giordano avrebbe compiuto 69 anni.Un giorno che la moglie e i suoi tre figli hanno voluto ricordare con un pensiero semplice, sincero e pieno d’amore, per celebrare un uomo c...

Sabato 29 novembre Franco Giordano avrebbe compiuto 69 anni.

Un giorno che la moglie e i suoi tre figli hanno voluto ricordare con un pensiero semplice, sincero e pieno d’amore, per celebrare un uomo che ha lasciato un segno profondo nelle loro vite.

Per loro, Franco era – e rimane – “un modello di equilibrio tra ragione e sentimento, un esempio di empatia, calma e intelligenza emotiva. Un uomo capace di unire arte, educazione e umanità”.

Qualità rare, che lo hanno reso un punto di riferimento forte, discreto e sempre presente.

La sua gentilezza, la sua bontà e la sua capacità di ascoltare senza giudicare sono i doni più grandi che ha lasciato a chi gli ha voluto bene davvero.

Anche nei momenti difficili, Franco ha saputo mantenere quella dignità e quella delicatezza che lo hanno sempre contraddistinto.

Oggi, nel giorno del suo compleanno, la moglie e i figli lo ricordano così:

un uomo buono, sensibile, profondo, che ha saputo trasmettere amore senza clamore, solo con la forza della sua presenza.

«Avrebbe meritato tanto» – dicono – «e noi porteremo per sempre con noi la sua luce, la sua dolcezza e il suo modo unico di essere al mondo».

Un pensiero che non è solo un ricordo, ma il segno di un amore che continua.

