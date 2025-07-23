GIOVANNI MANGANO, IL RICORDO DELLA FAMIGLIA: “SEI STATO LA NOSTRA FORZA SILENZIOSA”

La famiglia Mangano annuncia con profondo dolore la scomparsa di Giovanni Mangano, avvenuta oggi all’età di 68 anni.Il cielo ha trovato spazio per accogliere un’anima rara, un uomo che ha attraversato...

Il cielo ha trovato spazio per accogliere un’anima rara, un uomo che ha attraversato la vita con passo silenzioso e nobile. Marito devoto, padre esemplare, nonno tenero, Giovanni è stato un pilastro incrollabile per la sua famiglia e una presenza discreta ma determinante per tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Professionista serio e uomo retto, ha fatto della responsabilità il tratto distintivo della sua quotidianità. Per i figli, Valentina e Alfredo, è stato guida e rifugio, faro acceso anche nei giorni più bui. Per la sua amata Barbara, compagna di vita, ha saputo essere riparo e carezza, quell’abbraccio sicuro che solo chi ama davvero sa offrire.

Ai suoi adorati nipoti – Giovanni, Giorgia, Leonardo e Giulio – lascia un’eredità profonda fatta di valori, dignità, rispetto e amore. Non parole, ma esempi. Non proclami, ma gesti.

Il suo sguardo continuerà a vivere negli occhi di chi lo ha amato, il suo passo accompagnerà ancora ogni cammino familiare.

Come scriveva Ungaretti:

“Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”.

Eppure tu, Giovanni, non sei caduto: sei volato in alto, oltre la soglia terrena, portando con te la discrezione e l’amore di una vita spesa per gli altri.

I funerali saranno celebrati domani, 24 luglio 2025 alle ore 16:45, presso la Chiesa SS. Annunziata dei Cappuccini.

La famiglia invita amici, parenti e concittadini a unirsi nell’ultimo saluto, accompagnandolo con il rispetto e l’affetto che lui ha sempre donato.