PIPPO TRAVAGLIANTI: UNA VITA AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ CI LASCIA, OGGI I FUNERALI

Pippo Travaglianti, ex imprenditore e figura stimata nella comunità di Paternò, è scomparso ieri all'età di 70 anni. Ricordato per la sua generosità e il suo impegno verso i giovani, Travaglianti ha l...

A cura di Redazione 28 marzo 2024 09:24

