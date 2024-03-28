PIPPO TRAVAGLIANTI: UNA VITA AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ CI LASCIA, OGGI I FUNERALI
Pippo Travaglianti, ex imprenditore e figura stimata nella comunità di Paternò, è scomparso ieri all'età di 70 anni.
Ricordato per la sua generosità e il suo impegno verso i giovani, Travaglianti ha lasciato un'impronta indelebile nel tessuto sociale e imprenditoriale della Sicilia e della Calabria attraverso il suo lavoro. La sua carriera politica come Commissario Locale della Democrazia Cristiana ha ulteriormente rafforzato il suo legame con la città di Paternò.
I funerali si terranno oggi, 28 Marzo 2024, alle ore 15.30 presso la Parrocchia Spirito Santo di Paternò.
La redazione di 95047.it esprime le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli al genero, alle nuore ad i nipoti a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.
La sua scomparsa lascia un vuoto in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.