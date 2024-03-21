È MORTA LA SIGNORA GIUSEPPA MARINO: IL RICORDO COMMOVENTE DAL NIPOTE CALOGERO

Oggi, si spegne una luce amata e rispettata da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.La signora Giuseppa Marino, conosciuta anche come la signora Gorgone, ci ha lasciati all'età di 81...

Oggi, si spegne una luce amata e rispettata da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

La signora Giuseppa Marino, conosciuta anche come la signora Gorgone, ci ha lasciati all'età di 81 anni, lasciando un vuoto immenso nei cuori di chi l'ha amata e apprezzata.

A rendere omaggio alla sua memoria, i suoi cari, tra cui spicca il commovente tributo del nipote Calogero.

Attraverso parole piene di amore e gratitudine, Calogero ha espresso il profondo legame che lo univa alla sua cara nonna. Con cuore spezzato, ha descritto Giuseppa come una donna straordinaria, generosa e amorevole, la roccia su cui la famiglia ha potuto contare in ogni momento.

Ricordando i momenti felici trascorsi insieme, fatti di risate e complicità, Calogero ha sottolineato l'importanza dei preziosi insegnamenti ricevuti e dell'amore incondizionato che ha sempre ricevuto dalla sua amata nonna.

I funerali della signora Giuseppa Marino si terranno il giorno 22 marzo alle ore 16.00 presso la Chiesa Spirito Santo a Paternò, dove amici e parenti potranno unirsi nel ricordo e nell'addio a questa figura tanto amata e indimenticabile. Che la sua luce continui a brillare nei cuori di coloro che l'hanno conosciuta e amata.