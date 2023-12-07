PATERNO'. E' MORTO FRANCO RIZZO, PER ANNI CUSTODE DEL CIMITERO MONUMENTALE

Nella tristezza della sua partenza, Paternó piange la perdita di Franco Rizzo, un uomo di 69 anni che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità come responsabile del cimitero monumentale.Fran...

Nella tristezza della sua partenza, Paternó piange la perdita di Franco Rizzo, un uomo di 69 anni che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità come responsabile del cimitero monumentale.

Franco Rizzo, recentemente andato in pensione, ha lasciato un segno indelebile con la sua gentilezza e disponibilità che hanno caratterizzato la sua lunga carriera. La sua prematura dipartita a causa di problemi di salute lascia un vuoto incolmabile nella comunità.

Oltre alla sua dedizione al lavoro, Franco sarà ricordato come una persona onesta, dignitosa e sempre pronta ad aiutare gli altri. La sua parola gentile era un conforto, specialmente nell'ambito del suo ruolo presso il cimitero monumentale.

Per coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e stimarlo, il ricordo di Franco Rizzo rimarrà vivo nei loro cuori.

Domani, 08 dicembre 2023 la comunità si riunirà per onorare la sua memoria durante i funerali presso la Chiesa Spirito Santo alle ore 12.

La sua assenza sarà profondamente sentita, ma il suo spirito generoso continuerà a vivere nei ricordi di coloro che hanno avuto la fortuna di attraversare il suo cammino.

La redazione di 95047.it si associa al dolore della famiglia.