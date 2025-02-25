PATERNÒ DICE ADDIO AL DOTT. GIUSEPPE VALORE, ESEMPIO DI GENEROSITÀ E DEDIZIONE

La famiglia Valore annuncia con profondo dolore la scomparsa del Dott. e Prof. Giuseppe Valore, avvenuta il 23 febbraio 2025 all’età di 72 anni. Titolare del laboratorio S.C.A.I.B di Paternò, situato...

La famiglia Valore annuncia con profondo dolore la scomparsa del Dott. e Prof. Giuseppe Valore, avvenuta il 23 febbraio 2025 all’età di 72 anni. Titolare del laboratorio S.C.A.I.B di Paternò, situato in via Guglielmo Marconi è stato un punto di riferimento nel suo campo, ma soprattutto un uomo e un padre straordinario, sempre pronto ad aiutare il prossimo.

Lascia nel dolore la sua amata moglie e i suoi figli, che non lo hanno mai lasciato solo fino al suo ultimo respiro. Nel suo cuore c’era un posto speciale per i suoi quattro piccoli nipoti, la luce dei suoi occhi, che pur avendolo potuto godere per poco tempo, hanno ricevuto il dono più grande: il suo amore immenso.

I funerali si sono svolti ieri presso la chiesa dello Spirito Santo alla presenza di familiari, amici e colleghi che hanno voluto dargli l’ultimo saluto.

Il Dott. Valore sarà ricordato non solo per la sua dedizione alla famiglia e al lavoro, ma anche per la sua generosità e il suo spirito altruista. La sua memoria vivrà nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato.