Belpasso, scontro tra due auto sulla SP14: tanta paura ma fortunatamente nessun ferito

L’incidente intorno alle 19 sulla strada che collega la zona industriale di Valcorrente con Belpasso. Danni alle due vetture coinvolte.

BELPASSO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio, lungo la SP14, la strada provinciale che collega la zona industriale di Valcorrente con il centro abitato di Belpasso.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 19 e ha coinvolto due autovetture, una Mazda e una Fiat Punto. Per cause ancora da accertare, i due mezzi sono entrati in collisione mentre percorrevano la provinciale.

L'impatto ha provocato danni a entrambe le vetture: particolarmente evidenti quelli riportati dalla parte anteriore della Mazda, mentre la Fiat Punto presenta danni nella zona posteriore.

Nonostante l'impatto e i momenti di comprensibile apprensione immediatamente successivi all'incidente, fortunatamente non si registrano feriti. Gli occupanti delle due automobili sarebbero usciti praticamente illesi dal sinistro, riportando soltanto un forte spavento.

L'incidente ha attirato l'attenzione dei numerosi automobilisti che, soprattutto in quella fascia oraria, percorrono la SP14 tra Valcorrente e Belpasso, arteria particolarmente frequentata anche per i collegamenti con la zona industriale.

Resta da ricostruire con precisione la dinamica che ha portato alla collisione tra i due veicoli. Il bilancio, fortunatamente, è dunque soltanto di danni materiali e tanta paura.