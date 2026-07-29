Temptation Island, il sindaco rivendica Giovanni: «È di Misterbianco, non di Catania»

Con un post sui social, il sindaco di Misterbianco precisa le origini del giovane protagonista del reality di Canale 5.

Il protagonista di Temptation Island 2026, Giovanni, diventato uno dei volti più discussi dell'edizione grazie alla travagliata relazione con Sabrina, non è di Catania come molti hanno creduto nelle ultime settimane. A metterlo in chiaro è stato il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, con un post pubblicato sui social insieme a una foto che lo ritrae accanto al giovane.

Giovanni ha conquistato il pubblico del reality di Canale 5 con la sua spontaneità e, soprattutto, con il falò di confronto finale con Sabrina, uno dei momenti più seguiti e commentati della stagione. La loro storia, durata sette anni, si è conclusa davanti alle telecamere con la decisione del giovane di lasciare il programma da solo.

Per chiarire definitivamente le sue origini è intervenuto il primo cittadino di Misterbianco.

«In queste settimane milioni di italiani hanno imparato a conoscere Giovanni, apprezzandone simpatia e genuinità. Abbiamo però un piccolo dettaglio da aggiornare: Giovanni da Catania… è in realtà Giovanni da Misterbianco», ha scritto Marco Corsaro.

Il sindaco ha poi aggiunto: «Un saluto a tutti voi assieme al nostro concittadino che, con semplicità e spontaneità, ha saputo prendersi la scena. Un grande in bocca al lupo per tutto ciò che verrà. Sempre da Misterbianco, con orgoglio».

Con il suo intervento, Corsaro ha voluto fare chiarezza su un dettaglio che in molti avevano dato per scontato, rivendicando con orgoglio l'appartenenza del giovane alla comunità di Misterbianco. Una precisazione che arriva dopo settimane in cui Giovanni è stato indicato come "il catanese" di Temptation Island.