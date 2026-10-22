Paternò, secondo giorno di protesta studentesca: ragazzi ancora in strada. LE FOTO
Studenti nuovamente in strada a Paternò: numerosa partecipazione alla seconda giornata di protesta.
Prosegue a Paternò la mobilitazione degli studenti. Anche oggi, giovedì 22 ottobre 2026, numerosi ragazzi sono scesi in strada per il secondo giorno consecutivo, dando vita a una nuova manifestazione dopo quella di ieri.
Le immagini della mattinata documentano una partecipazione numerosa, con studenti che hanno attraversato alcune vie cittadine esponendo cartelli e striscioni.
La protesta ha interessato anche la zona di via Antonio Fogazzaro, dove si sono radunati numerosi giovani.
Tra i temi richiamati dai cartelli compare il caro vita, mentre gli studenti continuano a far sentire la propria voce attraverso questa seconda giornata di mobilitazione.
Le fotografie mostrano una lunga fila di partecipanti lungo le strade della città, con numerosi ragazzi che procedono insieme portando cartelli e messaggi di protesta.
La manifestazione di oggi segue quella di mercoledì 21 ottobre, confermando il proseguimento della mobilitazione studentesca a Paternò.
LE FOTO DELLA MANIFESTAZIONE DI OGGI