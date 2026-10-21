+++ Paternò, studenti del liceo Fermi scendono in strada: protesta e traffico rallentato

Studenti in strada questa mattina contro i rincari. Rallentamenti alla circolazione nella zona del liceo Fermi.

PATERNÒ – Mattinata di protesta oggi, mercoledì 21 ottobre, a Paternò, dove numerosi studenti del Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” sono scesi in strada per manifestare contro il caro vita e il costo dei carburanti.

I ragazzi si sono radunati all'esterno dell'istituto scolastico, dando vita a una mobilitazione per richiamare l'attenzione sulle difficoltà economiche legate ai rincari.

La presenza degli studenti lungo la strada sta provocando rallentamenti alla circolazione, con disagi per gli automobilisti in transito nella zona interessata dalla manifestazione.

Secondo quanto riferito dagli stessi studenti, l'obiettivo dell'iniziativa è quello di coinvolgere anche gli altri istituti scolastici di Paternò, cercando di ampliare la partecipazione alla protesta.

Sono stati proprio alcuni ragazzi a contattare la redazione di 95047.it, chiedendo di dare visibilità alla mobilitazione per far sentire la propria voce e sensibilizzare il territorio.

Proteste studentesche segnalate anche a Catania

Intanto, anche a Catania viene segnalata una mobilitazione degli studenti del Liceo Artistico Statale “M. M. Lazzaro”, dove sarebbe in corso una protesta.

Al momento non sono confermati eventuali collegamenti organizzativi tra le due iniziative, né se le motivazioni siano le stesse.

📸 LE FOTO DELLE PROTESTE STUDENTESCHE A PATERNÒ E CATANIA

Le immagini delle manifestazioni degli studenti del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Paternò e del Liceo Artistico “M. M. Lazzaro” di Catania.

La situazione è in evoluzione. Seguiranno aggiornamenti.

La redazione di 95047.it resta a disposizione delle dirigenze scolastiche degli istituti coinvolti, qualora desiderassero fornire chiarimenti, precisazioni o dichiarazioni in merito alle manifestazioni. Sarà garantito spazio anche alle eventuali posizioni ufficiali delle scuole, nel rispetto di un'informazione corretta e imparziale.