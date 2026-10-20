🚨 PATERNO', scooter investe madre e figlia: entrambe trasferite in ospedale

L’incidente si è verificato pochi minuti fa, intorno alle 11:30, davanti a un supermercato. Sul posto il 118 e la Polizia Municipale. Le due saranno trasportate all’ospedale di Biancavilla.

PATERNÒ – Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi, martedì 20 ottobre, a Paternò, dove una donna e la figlia, una bambina, sarebbero state investite da uno scooter lungo corso Italia, all’altezza del civico 4, davanti a un supermercato.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 11:30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alle due persone coinvolte, e gli agenti della Polizia Municipale di Paternò, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo le informazioni disponibili, il conducente dello scooter è rimasto illeso e non si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente, contrariamente a quanto emerso nelle prime notizie circolate.

Stando alle prime informazioni, né la madre né la bambina avrebbero riportato ferite gravi. Per entrambe è previsto il trasferimento all’ospedale di Biancavilla per gli accertamenti medici necessari.

L’episodio arriva dopo un altro incidente avvenuto ieri a Paternò, in via Virgillito, dove una donna era stata investita da uno scooter mentre usciva da un’attività commerciale.

Due episodi ravvicinati che riportano l’attenzione sulla sicurezza stradale in città.

La notizia è in aggiornamento.