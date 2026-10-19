ULTIM'ORA – SS121, incidente verso Catania: più veicoli coinvolti, ambulanze sul posto

Incidente sulla Paternò-Catania: soccorsi in azione prima dello svincolo di Valcorrente. Lunghe code e circolazione paralizzata.

AGGIORNAMENTO ore 12.30

Tra i feriti un bambino di 5 anni, trasportato all'ospedale San Marco di Catania insieme alla madre, e un'altra persona trasferita all'ospedale di Paternò. Secondo le prime informazioni, entrambi avrebbero riportato un trauma cranico.

Coinvolta anche un'auto medica, rimasta danneggiata nella parte anteriore. Tra le possibili cause dell'incidente ci sarebbe l'attraversamento improvviso di due cani sulla carreggiata, circostanza ancora da confermare.

La SS121 risulta ancora bloccata in direzione Catania al momento dell'ultimo aggiornamento.

LE FOTO DELL'INCIDENTE

ULTIM'ORA – Incidente stradale sulla superstrada SS121 Paternò-Catania, poco prima dello svincolo di Valcorrente, nei pressi del centro commerciale, lungo la carreggiata in direzione del capoluogo etneo.

Secondo le prime informazioni giunte alla nostra redazione, nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti più veicoli. Ci sono feriti, ma al momento non si conoscono il numero esatto delle persone coinvolte né le loro condizioni di salute.

Sul luogo dell'incidente è in corso un importante intervento di soccorso. Presenti quattro ambulanze, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, impegnati nelle operazioni di assistenza e nella gestione dell'emergenza.

Al momento in cui scriviamo, il traffico risulta completamente bloccato in direzione Catania, con notevoli disagi per gli automobilisti che percorrono la superstrada, una delle principali arterie di collegamento tra Paternò e il capoluogo etneo.

La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire e non sono disponibili informazioni precise sulle cause dello scontro. Restano inoltre da accertare le condizioni delle persone ferite.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione in avvicinamento al tratto interessato e, dove possibile, di valutare percorsi alternativi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Seguiranno ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti e sulla situazione della viabilità.