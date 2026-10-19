Catania, protesta degli autotrasportatori: lunghe code sulla A18 in entrambi i sensi di marcia
Traffico rallentato verso Catania e Messina, disagi fino ad Acireale e nei pressi dello svincolo di San Gregorio. Al momento nessun blocco segnalato.
CATANIA – Mattinata di disagi per gli automobilisti in transito lungo l'autostrada A18 Messina-Catania, dove la protesta degli autotrasportatori sta causando rallentamenti e lunghe code in entrambi i sensi di marcia.
Secondo le segnalazioni, le difficoltà alla circolazione interesserebbero soprattutto il tratto compreso tra Acireale e San Gregorio, con traffico intenso e tempi di percorrenza in aumento.
La presenza di numerosi mezzi pesanti legati alla protesta starebbe condizionando il regolare scorrimento dei veicoli, provocando disagi sia in direzione Catania che verso Messina.
Secondo l'aggiornamento sulla viabilità delle ore 7:00 di oggi, lunedì 19 ottobre, vengono segnalati rallentamenti nei pressi dello svincolo di San Gregorio, sulla Tangenziale di Catania. Al momento non risultano blocchi della circolazione.
Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e di mettere in conto possibili ritardi.
Seguiranno aggiornamenti.