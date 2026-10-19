Allarme bomba nelle scuole italiane: evacuazioni e paura anche a Santa Maria di Licodia

E-mail anonime con minacce di bombe in diversi istituti italiani. Evacuata anche la scuola Don Bosco di Santa Maria di Licodia.

Mattinata di paura oggi, lunedì 19 ottobre, in numerose scuole italiane a causa di e-mail anonime, arrivate contemporaneamente in diversi istituti, che segnalavano la presenza di bombe all'interno degli edifici scolastici. Le minacce hanno fatto scattare le procedure di emergenza e, in diversi casi, l'evacuazione precauzionale degli studenti.

Tra gli istituti coinvolti anche la scuola Don Bosco di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, dove l'allarme bomba ha fatto scattare immediatamente le procedure di sicurezza. I bambini sono stati evacuati dall'edificio scolastico e accompagnati in una zona sicura, secondo le misure previste per le emergenze.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Paternò ed i Vigili del Fuoco di Adrano a supporto delle operazioni di evacuazione e messa in sicurezza degli alunni.

La stessa tipologia di e-mail minatoria sarebbe stata recapitata, nelle stesse ore, a numerosi altri istituti scolastici in diverse zone d'Italia, provocando allarme tra studenti, insegnanti e famiglie.

L'arrivo simultaneo delle comunicazioni fa ipotizzare un'azione coordinata, anche se al momento non è stato accertato alcun collegamento tra i diversi episodi.

Le autorità stanno effettuando le necessarie verifiche per escludere la presenza di ordigni e risalire all'origine dei messaggi anonimi.

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