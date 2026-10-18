Paternò, bonus da 1.000 euro per la nascita di un figlio: ecco chi può richiederlo

Pubblicato l’avviso del Comune: contributo destinato alle famiglie con ISEE fino a 10mila euro. Domande entro 45 giorni dalla nascita.

PATERNO’ – Un contributo economico di 1.000 euro per le famiglie che accolgono un nuovo figlio. Il Comune di Paternò ha pubblicato un avviso pubblico che stabilisce requisiti e modalità per accedere al bonus nascita previsto dalla Regione Siciliana per i bambini nati dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027.

La misura, finanziata dal Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali nei limiti delle risorse disponibili, punta a sostenere economicamente i nuclei familiari in occasione della nascita, dell'adozione o dell'affidamento di un bambino.

Chi può richiedere il bonus

Per ottenere il contributo è necessario possedere determinati requisiti. In particolare, il richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario oppure, se extracomunitario, essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

È inoltre richiesta la residenza in Sicilia al momento del parto, dell'adozione o dell'affidamento, la nascita del bambino nel territorio regionale e un ISEE del nucleo familiare non superiore a 10.000 euro.

Domande entro 45 giorni dalla nascita

Le famiglie interessate dovranno presentare la richiesta entro 45 giorni dalla data di nascita del bambino, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Paternò.

La domanda, accompagnata dalla documentazione richiesta, potrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune oppure inviata tramite PEC all'indirizzo [email protected].

Tra i documenti necessari figurano la copia di un documento di identità valido, l'attestazione ISEE in corso di validità e, nei casi previsti, il permesso di soggiorno o il provvedimento di adozione o affidamento.

Quando saranno erogati i contributi

Il bonus sarà erogato in due fasi: la prima riguarderà i bambini nati tra il 1° ottobre 2026 e il 31 marzo 2027, mentre la seconda interesserà quelli nati dal 1° aprile al 30 settembre 2027.

L'assegnazione rimane comunque subordinata alla disponibilità dei fondi regionali.

Dove chiedere informazioni

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Paternò, in via Alcide De Gasperi 32, presso la struttura “Un Nonno per Amico”, oppure contattare il numero 3425282061.

Gli uffici ricevono il lunedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12:30 e il mercoledì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30.

L'avviso completo e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.paterno.ct.it.