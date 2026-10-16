Paternò, bonus spesa da 500 euro: pubblicato l'avviso del Comune, ecco chi ne ha diritto

Il Comune pubblica l'avviso per il 2026 e il 2027. Nessuna domanda da presentare: beneficiari individuati dall'INPS. Ecco come verificare e dove rivolgersi.

PATERNÒ – Confermata anche per il 2026 e il 2027 la Carta Dedicata a Te, il contributo economico destinato alle famiglie in difficoltà per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Il Comune di Paternò ha pubblicato oggi, 15 ottobre, un avviso con tutte le informazioni relative ai requisiti, alle modalità di assegnazione e alle scadenze.

La misura prevede 500 euro per il 2026 e ulteriori 500 euro per il 2027, per un totale di 1.000 euro nei due anni per i nuclei familiari beneficiari, attraverso una carta prepagata emessa da Poste Italiane.

Chi può beneficiarne

Per accedere alla misura è necessario appartenere a un nucleo familiare residente in Italia, con tutti i componenti iscritti all'anagrafe e un ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro.

Sono esclusi i nuclei che percepiscono determinate misure di sostegno economico, tra cui Assegno di Inclusione, Carta acquisti, NASpI e altri trattamenti incompatibili previsti dalla normativa.

Il possesso dei requisiti economici non garantisce automaticamente l'assegnazione: l'INPS individua i beneficiari secondo specifici criteri di priorità.

Nessuna domanda da presentare

I cittadini non devono presentare alcuna richiesta. Sarà direttamente l'INPS a individuare gli aventi diritto e trasmettere gli elenchi ai Comuni.

Una volta ricevuti gli elenchi, il Comune di Paternò provvederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Dove ritirare la carta

Chi ha già ricevuto il beneficio nel 2025 e sarà confermato tra gli aventi diritto potrà verificare presso Poste Italiane l'avvenuto accredito.

I nuovi beneficiari dovranno invece rivolgersi agli uffici comunali dei Servizi Sociali, presso “Un Nonno per Amico”, in via Alcide De Gasperi 32, muniti di ISEE.

Attenzione alle scadenze

Le prime ricariche da 500 euro sono previste a partire dal 4 novembre 2026.

Per non perdere il beneficio relativo al 2026 sarà necessario effettuare almeno un pagamento entro il 16 dicembre 2026.

L'intero importo dovrà essere utilizzato entro il 28 febbraio 2027. La successiva ricarica per il 2027 è prevista a partire da aprile.

Informazioni e orari degli uffici

Per chiarimenti è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di Paternò, in via Alcide De Gasperi 32, nei seguenti giorni:

Lunedì e venerdì: dalle 9:00 alle 12:00.

Mercoledì: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:30.

Il Comune invita gli interessati a consultare il sito istituzionale per conoscere la pubblicazione degli elenchi dei beneficiari.