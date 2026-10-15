Paternò, segnalazione sui cassonetti trasportati sui furgoni: cittadini chiedono chiarezza
Segnalazioni alla redazione di 95047.it sulle modalità di trasporto dei contenitori. Una fotografia documenta la situazione.
PATERNÒ – Alcune segnalazioni giunte alla redazione di 95047.it accendono l'attenzione sulle modalità di trasporto dei cassonetti da parte di alcuni mezzi utilizzati per il servizio di raccolta dei rifiuti in città.
A sollevare la questione sono diversi cittadini, che hanno espresso preoccupazione per la presenza di contenitori agganciati alla parte posteriore dei furgoni durante la circolazione sulle strade cittadine.
A documentare la situazione anche una fotografia inviata alla nostra redazione, scattata a Paternò, nella quale si vedono alcuni cassonetti trasportati esternamente sul retro di un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti.
Le perplessità riguardano soprattutto le modalità di aggancio dei contenitori e la sicurezza durante gli spostamenti, anche in presenza di altri veicoli.
La fotografia, tuttavia, non consente di stabilire se le modalità di trasporto siano conformi alle normative vigenti. Al momento non sono disponibili elementi che permettano di affermare l'esistenza di irregolarità o di un effettivo pericolo per la circolazione.
La questione sollevata dai cittadini riguarda quindi l'opportunità di verificare la conformità del sistema di trasporto alle caratteristiche tecniche dei veicoli e alle disposizioni sulla sicurezza stradale.
95047.it, dando voce alle segnalazioni ricevute, auspica un chiarimento da parte dell'azienda che gestisce il servizio e degli organi competenti, restando a disposizione per eventuali precisazioni.