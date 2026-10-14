Paternò, paura tra i residenti del centro storico: presentato un esposto alla Procura

Minacce, aggressioni, episodi di violenza e presunto spaccio di droga. Raccolta firme per chiedere maggiori controlli e sicurezza.

PATERNÒ – Cresce la preoccupazione tra i residenti del centro storico di Paternò, in particolare nella zona di Piazza Indipendenza, via Roma e via Santa Margherita, per episodi che, secondo quanto denunciato dai cittadini, si verificherebbero ormai quotidianamente, compromettendo la tranquillità della zona.

Ieri, martedì 13 ottobre, i residenti hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica, accompagnato da una raccolta firme e indirizzato anche agli organi competenti, per chiedere interventi urgenti e maggiori controlli.

Secondo quanto denunciato dai cittadini, si sarebbero verificati ripetuti episodi di minacce, aggressioni, violenza, atti osceni in luogo pubblico e presunte attività di spaccio di droga. Segnalata anche la presenza di persone che urinerebbero per strada e bivaccherebbero facendo uso di droghe e alcol.

Una situazione che sta alimentando paura e preoccupazione tra le famiglie residenti, sempre più allarmate per quanto accadrebbe quotidianamente nella zona.

Con l'esposto, i firmatari chiedono una maggiore presenza delle forze dell'ordine e controlli costanti, nella speranza di riportare sicurezza e tranquillità nel centro storico.

Adesso i cittadini attendono risposte concrete dalle autorità competenti.