🚨 ULTIM'ORA. Paternò, incendio in un’abitazione nella zona Villetta: intervengono i VVF e due ambulanze

Momenti di paura in via Giulia De Luca. Alcuni ragazzi aiutano un uomo a uscire dall’edificio. Sul posto Vigili del Fuoco e due ambulanze.

PATERNÒ – Momenti di paura questa mattina, martedì 13 ottobre, intorno alle ore 11, in via Giulia De Luca, nella zona Villetta di Paternò, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione.

Secondo le prime informazioni, un uomo si trovava al secondo piano dello stabile quando è divampato l’incendio. Alcuni ragazzi, accortisi di quanto stava accadendo, sarebbero prontamente intervenuti, riuscendo ad accompagnarlo all’esterno e a metterlo in salvo.

L’uomo, dopo essere stato portato fuori dall’abitazione, avrebbe accusato un’insufficienza respiratoria. Sul posto sono intervenute due ambulanze, i cui operatori sanitari gli hanno prestato assistenza.

Le fiamme si sarebbero sviluppate al piano terra dell’abitazione. Tra le prime ipotesi al vaglio c’è quella che il rogo possa essere partito da alcune candele presenti nell’immobile.

Si tratta di una ricostruzione ancora da verificare: saranno gli accertamenti a chiarire l’esatta origine dell’incendio.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza dell’immobile.

Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.

Restano da accertare le cause dell’incendio e gli eventuali danni riportati dall’abitazione.

IN AGGIORNAMENTO