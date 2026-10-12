🔴 Paternò, incendio in un’abitazione nella zona “Palme”: paura per una famiglia
Una famiglia riesce a mettersi in salvo, fortunatamente nessun ferito.
Momenti di paura nella serata di ieri, domenica 11 ottobre, a Paternò, dove intorno alle 22:30 un incendio è divampato all'interno di un'abitazione in via Chiara, un vicolo di via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra le Palme e i Quattro Canti.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, supportati da un'autobotte proveniente da Catania.
I pompieri, equipaggiati anche con autorespiratori, hanno effettuato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'immobile.
Una famiglia con figli minori è riuscita a uscire in tempo dall'abitazione, mettendosi in salvo. Fortunatamente non si registrano feriti.
Le cause dell'incendio sono ancora da accertare, mentre resta da quantificare l'entità dei danni provocati dalle fiamme.
In via precauzionale sono intervenute anche due ambulanze del 118, mentre il tratto di via Vittorio Emanuele interessato dall'intervento è rimasto chiuso al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso.