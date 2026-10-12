Paternò, emergenza sicurezza: vertice in Prefettura dopo il grave accoltellamento

Mercoledì 14 ottobre riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al centro dell’attenzione le continue risse e gli episodi di violenza in città.

PATERNÒ – La situazione della sicurezza a Paternò arriva sul tavolo della Prefettura di Catania. Per mercoledì 14 ottobre, alle ore 10, è stata convocata una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Pietro Signoriello, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine.

Tra gli argomenti che saranno affrontati anche il caso Paternò, una città dove negli ultimi mesi si sono verificati diversi episodi di violenza, tra liti, risse e aggressioni, alcuni dei quali nel pieno centro abitato.

A riportare l’attenzione sulla questione è stato soprattutto il grave accoltellamento avvenuto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 ottobre, in via Vittorio Emanuele, nei pressi della Villa Moncada.

Un giovane tunisino di 20 anni è rimasto gravemente ferito all'addome ed è stato soccorso dal personale del 118. Trasportato all'ospedale Garibaldi Centro di Catania, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Secondo le informazioni disponibili, il giovane si trova ricoverato in prognosi riservata, in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'incontro in Prefettura rappresenterà un momento di confronto tra le istituzioni e le Forze dell'Ordine per esaminare la situazione e valutare eventuali iniziative finalizzate a rafforzare la sicurezza e il controllo del territorio.