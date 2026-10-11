🔴🔴 ULTIM’ORA – Paternò, tunisino accoltellato all’addome nella notte: è grave

Accoltellamento nella notte in via Vittorio Emanuele. Ferito grave trasportato a Catania, indagano i Carabinieri.

PATERNÒ – Grave episodio di cronaca nella notte tra sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 a Paternò, dove un giovane di 20 anni Tunisino è stato accoltellato all'addome in via Vittorio Emanuele, nei pressi della Villa comunale.



Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe riportato ferite particolarmente serie, tanto da rendere necessario l'intervento del personale sanitario del 118.



Le condizioni del ventenne sono gravi. I soccorritori sono riusciti a stabilizzarlo sul posto, prima di procedere al trasferimento all'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Pur avendo riportato ferite gravi , non sarebbe in pericolo di vita.



Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio e chiarire le circostanze dell'accoltellamento.



Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle persone eventualmente coinvolte e sulle cause dell'aggressione.



La notizia è in aggiornamento.