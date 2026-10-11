🔴 ATTENZIONE ULTIM’ORA – SS121, auto in fiamme a Misterbianco: lunghissime code verso Paternò
Lunghe code e auto ferme: serata difficile sulla SS121 all'altezza di Misterbianco.
Traffico fortemente rallentato nella serata di oggi, domenica 11 ottobre 2026, lungo la SS121 in direzione Paternò. A provocare le lunghe code è un'auto in fiamme sulla salita di Misterbianco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.
La situazione sta causando pesanti disagi agli automobilisti che percorrono la statale da Catania verso Paternò, con il traffico congestionato e numerosi veicoli costretti a procedere a passo d'uomo.
Le code iniziano già nei pressi dell'imbocco della SS121 e si estendono in direzione Misterbianco, dove si registra la presenza del veicolo interessato dalle fiamme.
Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, impegnati nella gestione dell'emergenza.
Anche la mappa del traffico in tempo reale evidenzia diversi tratti in rosso, confermando le difficoltà alla circolazione lungo una delle principali arterie di collegamento tra Catania e i comuni dell'entroterra etneo.
Al momento non si hanno informazioni su eventuali persone coinvolte né sulle cause dell'incendio.
Si raccomanda la massima prudenza agli automobilisti diretti verso Paternò, considerando la presenza dei mezzi di soccorso e le lunghe code.
Seguiranno aggiornamenti.