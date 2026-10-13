Paternò, incredibile furto alle 21 in pieno centro: strappa una telecamera e la porta via

Il furto intorno alle ore 21 in via Vittorio Emanuele. Il dispositivo è stato divelto dalla parete di un'attività commerciale, lasciando l'impianto danneggiato e i fili scoperti.

PATERNÒ – Un furto che lascia increduli, soprattutto per l'orario e il luogo in cui è avvenuto. Una telecamera di videosorveglianza è stata strappata dalla parete esterna di un'attività commerciale e portata via, in pieno centro a Paternò, quando erano appena le 21.

L'episodio si è verificato intorno alle ore 20:54, lungo via Vittorio Emanuele, una delle principali strade cittadine.

Secondo quanto ricostruito, due persone sarebbero transitate davanti all'esercizio commerciale. Una delle due, dopo essersi inizialmente allontanata, sarebbe tornata sui propri passi, raggiungendo il punto in cui era installata la telecamera di sorveglianza.

A quel punto il dispositivo sarebbe stato strappato dalla parete e portato via, il tutto nel giro di pochi istanti.

A sorprendere è soprattutto l'orario: non nel cuore della notte, ma intorno alle 21, lungo una strada del centro cittadino.

Le fotografie scattate successivamente documentano i danni provocati: della telecamera non rimane traccia, mentre sulla parete sono ancora visibili la scatola di collegamento aperta e diversi fili penzolanti.

Il proprietario dell'attività commerciale, oltre alla sottrazione del dispositivo, dovrà adesso provvedere al ripristino dell'impianto di videosorveglianza.

Un episodio che desta particolare attenzione anche per la natura dell'oggetto sottratto: proprio una telecamera installata per garantire maggiore sicurezza all'attività commerciale.

La vicenda riporta al centro dell'attenzione il problema dei furti e della sicurezza delle attività commerciali, soprattutto nelle zone centrali della città.