Tragedia sull’Etna, turista canadese di 79 anni muore ai Crateri Silvestri

Inutili i soccorsi ai Crateri Silvestri: sul posto anche l’eliambulanza del 118 e il Soccorso Alpino.

Un improvviso malore cardiaco non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di soccorso.

Tragedia questa mattina sul versante sud dell’Etna, dove un turista canadese di 79 anni ha perso la vita mentre si trovava nei pressi dei Crateri Silvestri.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colto da un improvviso malore cardiaco. L’allarme è scattato immediatamente, facendo intervenire i tecnici della Stazione Etna Sud del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, insieme ai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Sul luogo dell’accaduto è arrivata anche un’eliambulanza del 118 con il personale sanitario, che ha tentato di prestare assistenza al turista.

Nonostante la rapidità dell’intervento e gli sforzi dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Una volta completate le procedure previste e ottenute le necessarie autorizzazioni da parte dell’autorità competente, la salma è stata affidata ai familiari, presenti sul posto.

La tragedia si è consumata in una delle aree più frequentate del versante sud dell’Etna, meta ogni anno di numerosi visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero.