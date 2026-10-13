Paternò, 17enne trovato con 24 dosi di marijuana in una sala giochi: denunciato

Il 17enne è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e affidato ai genitori.

Un atteggiamento sospetto all’interno di una sala giochi ha attirato l’attenzione dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Paternò che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato in stato di libertà un 17enne perché trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e denaro contante.

In particolare, quando i Carabinieri sono entrati nel circolo ricreativo, il minorenne ha tentato di nascondersi tra gli avventori per sottrarsi alle verifiche. Questo atteggiamento ha ovviamente insospettito i militari che lo hanno fermato, identificato e sottoposto a perquisizione.

Il ragazzino aveva con sé un borsello nel quale l’equipaggio ha scovato ben 24 dosi di marijuana oltre a 138 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, denaro molto probabilmente riconducibile alla sua attività di spaccio.

Immediatamente sono stati contattati i genitori del minore, al quale è stato affidato non prima, però, di essere denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.