ULTIM’ORA – Paternò, ancora fumo nero a Scalilli: nube visibile da tutta la città

PATERNÒ – Ancora una volta una densa e imponente colonna di fumo nero si sta alzando dalla zona Scalilli, a Paternò. L'episodio si sta verificando proprio in questi minuti, oggi giovedì 15 ottobre, con una vasta nube scura visibile da diversi punti della città.



Le immagini mostrano un'enorme quantità di fumo nero che si solleva verso il cielo, attirando l'attenzione e suscitando preoccupazione tra i cittadini.



Il colore particolarmente scuro del fumo potrebbe essere compatibile con la combustione di pneumatici o altri materiali, ma al momento non vi sono conferme ufficiali sulla natura di ciò che sta bruciando.



Non è la prima volta che si verifica una situazione simile nella stessa zona. Già lo scorso settembre, a Scalilli, nei pressi di via Mongibello, un incendio aveva interessato rifiuti e pneumatici, provocando un'alta colonna di fumo nero.



Il nuovo episodio riaccende l'attenzione sulla zona, dove il ripetersi di simili situazioni solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla possibile presenza di materiali abbandonati.



Al momento restano da accertare le cause e l'esatta origine del fumo.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Seguiranno ulteriori dettagli.





