🔴 ULTIM’ORA – Paternò, pedone investito mentre attraversa corso Italia

Incidente intorno alle 16:40 lungo corso Italia. Sul posto ambulanza e Polizia Municipale, traffico rallentato.

PATERNÒ – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 ottobre, intorno alle ore 16:40, a Paternò, lungo corso Italia, nei pressi di una struttura sanitaria, dove un pedone è stato investito da un'automobile mentre stava attraversando la carreggiata.

Secondo le prime informazioni, l'investimento si sarebbe verificato per cause ancora in corso di accertamento. La dinamica dell'incidente resta da chiarire.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza per prestare i primi soccorsi all'uomo che dopo le prime cure del caso sul posto è stato trasferito all'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti necessari a ricostruire l'accaduto.

Il traffico lungo corso Italia sta subendo rallentamenti, con disagi alla circolazione a causa dell'incidente e delle operazioni di soccorso.

Al momento non si conosce la gravità delle ferite riportate dal pedone, né se sia stato necessario il trasferimento in ospedale.

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