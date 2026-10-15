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Paternò, strisce blu: oltre 40mila euro di soste non pagate tra maggio e dicembre 2025

Il Comune liquida quasi 10mila euro a Gestopark per la quota prevista sulle somme recuperate.

A cura di Luigi Saitta
15 ottobre 2026 08:34
Paternò, strisce blu: oltre 40mila euro di soste non pagate tra maggio e dicembre 2025 -
Paternò
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Paternò – Tra maggio e dicembre 2025 il Comune ha registrato oltre 40mila euro di parcheggi sulle strisce blu non pagati.

Come fa il Comune a sapere questa cifra? Perché quando viene trovato un parcheggio irregolare, la somma dovuta viene registrata. Nel documento si parla infatti di violazioni accertate nelle aree di sosta a pagamento. liq_PM_00110_06-10-2026

Da maggio a ottobre 2025 risultano 32.102,80 euro non pagati. Da novembre al 24 dicembre si aggiungono altri 8.282,20 euro. In totale si superano quindi i 40mila euro. liq_PM_00110_06-10-2026

Il Comune ha inoltre disposto il pagamento di 9.967,44 euro a Gestopark, la società che gestisce le strisce blu a Paternò. Si tratta della parte che spetta alla società sulle somme recuperate. liq_PM_00110_06-10-2026

In parole semplici: oltre 40mila euro sono i soldi dovuti per parcheggi non pagati; quasi 10mila euro sono invece la quota che viene liquidata a Gestopark.

Il servizio delle strisce blu a Paternò è iniziato il 12 maggio 2025.

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