Trecastagni, auto contro un muro: ferito un giovane, recinzione distrutta

Audi A3 distrutta nell'impatto, crolla parte della recinzione

Violento incidente stradale nella serata di ieri, venerdì 16 ottobre, a Trecastagni, lungo via Federico De Roberto.

Intorno alle ore 21:00, per cause ancora in fase di accertamento, un'Audi A3 è finita contro il muro di recinzione di una proprietà privata.

L'impatto è stato particolarmente violento: la vettura ha riportato ingenti danni alla parte anteriore, mentre una porzione del muro e della ringhiera è crollata. Numerosi detriti sono finiti sulla carreggiata.

Nell'incidente è rimasto ferito il giovane conducente dell'automobile. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di intervento e la rimozione del veicolo incidentato.